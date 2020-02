Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit schwerverletzter Person

Triberg (ots)

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.40 Uhr auf der Wallfahrtstraße ereignet hat. Ein 63-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Gespann (Transporter + Anhänger) die B 500 in Richtung Ortsmitte Triberg. Vermutlich geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam hierbei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 70-jähriger VW-Lenker konnte nicht mehr rechtszeitig reagieren, sodass der VW vom Anhänger frontal erfasst und gegen ein Straßengeländer auf dem Gehweg geschleudert wurde. Ein hinter dem VW fahrender Fiat einer 58-Jährigen kollidierte ebenfalls noch mit dem Anhänger und fuhr in Folge auf den VW auf. Der schwer verletzte VW-Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden, seine 66-jährige Beifahrerin sowie die Fiat-Lenkerin blieben unverletzt.

An der Unfallstelle ereignete gegen 11.45 Uhr ein Folgeunfall. Ein 32-jähriger Lkw-Lenker fuhr, um an einer Unfallstelle vorbeizukommen, auf die Gegenfahrbahn und übersah hierbei den entgegenkommenden Lkw eines 33-Jährigen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die B 500 / Wallfahrtstraße komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

