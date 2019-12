Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Last Minute Geschenkedieb

Unbekannter stahl Päckchen aus Transporter

Voerde (ots)

Am Montag gegen 11.00 Uhr entwendete ein Unbekannter sechs Pakete aus einem weißen Kastenwagen eines Paketzustellers am Tillmannsweg. Der 57-jährige Paketzusteller hatte sich nur wenige Meter von dem Fahrzeug entfernt, als er die Schiebetür hörte und einen Unbekannten entdeckte, der mit sechs Paketen in Richtung Sackgasse und später über den Stichweg in Richtung Steinstraße flüchtete. Der Paketbote und ein 14-jähriger Radfahrer nahmen die Verfolgung des Täters auf, verloren ihn jedoch. Wenig später fand der 14-Jährige auf einem Spielplatz am Markgrafenweg sechs aufgerissene Pakete ohne Inhalt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zum Inhalt der Pakete ist derzeit nichts bekannt.

Beschreibung des Unbekannten:

Etwa 20 Jahre alt, schlank, 180 cm groß. Er war bekleidet mit einem schwarzen Pulli mit weißem Aufdruck. Er truf eine enganliegende graue Mütze.

