Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Rammelsbach - Landkreis Kusel (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in einen Supermarkt in Rammelsbach eingebrochen.

Die Täter gelangten über die Toiletten ins Innere des Marktes. Sie brachen mehrere Türen auf und durchsuchten die Büroräume. Einen Tresor öffneten die Eindringlinge mit einer Flex. Sie entwendeten unter anderem Bargeld in noch unbekannter Höhe und konnten unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in der Zeit zwischen Samstag, 21.30 Uhr und Montag, 05.00 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen hat oder sonst Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. |mhm

