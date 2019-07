Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Reifenpanne wird betrunkenem Autofahrer zum Verhängnis

Wörth am Rhein (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin teilte der Polizeiinspektion Wörth am Montag, dem 15.07.2019, um 01.40 Uhr, mit, dass auf dem Zubringer zur A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe bei der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg ein Auto mit eingeschalteter Warnblinkanlage steht. Das Fahrzeug konnte mit seinem 30-jährigen Fahrzeug an besagter Örtlichkeit angetroffen werden. Seinen Angaben zufolge hatte er eine Reifenpanne und an der Örtlichkeit den beschädigten Reifen gewechselt. Bei der folgenden Kontrolle konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein Test ergab einen Wert von 1,8 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Auto wurde zur Beseitigung der Gefahrenstelle abgeschleppt und sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell