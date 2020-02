Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Grundlos Streit gesucht und zwei Männer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger stehen im Verdacht, am Sonntag in der Burgstraße grundlos Streit gesucht und eine Schlägerei angezettelt zu haben. Sie verletzten zwei Männer.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 4.30 Uhr eine Schlägerei in der Burgstraße. Mitten auf der Fahrbahn würden sich mehrere Personen schlagen. Einsatzkräfte der Polizei rückten aus und trafen drei Personengruppen an, darunter die beiden mutmaßlichen Schläger. Sie stehen aktuell im Verdacht, grundlos mit den beiden anderen Gruppe Streit angefangen zu haben. Nachdem sie einen 27-Jährigen attackierten, und der leicht Verletzte vor den Angreifern flüchtete, wandten sich die Tatverdächtigen der anderen Gruppe zu. Offensichtlich waren der 17- und 19-Jährige weiterhin auf Streit aus. Es kam zur Schlägerei mit einem weiteren 27-Jährigen. Auch er und einer der mutmaßlichen Schläger wurden leicht verletzt. Eine rettungsdienstliche Versorgung lehnten die Verletzten ab. Allen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen sprach die Polizei Platzverweise aus. Den 17-Jährigen und den 19-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell