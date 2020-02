Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zahlreiche Autos zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in Morlautern mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Samstagabend Verdächtiges wahrgenommen?

Die Polizei registrierte in der Kalckreuthstraße insgesamt sieben beschädigte Fahrzeuge. Vermutlich am Samstagabend machten sich Vandalen an den Autos zu schaffen. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie den Fahrzeuglack. Bereits letzte Woche wurden in der Kalckreuthstraße zwei der Pkw schon einmal zerkratzt. Der bislang entstandene Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Einen Tatzusammenhang schließt die Polizei nicht aus. Die Beamten ermitteln und bitten um Zeugenhinweise. Wem sind am Samstagabend bis kurz nach Mitternacht Verdächtige in der Kalckreuthstraße aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell