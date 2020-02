Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sturmtief Sabine erreicht Westpfalz

Raum Westpfalz - Kaiserslautern (ots)

Sturmtief Sabine hat seit Sonntag Polizei, Feuerwehr und Straßenmeistereien in der Westpfalz ordentlich auf Trab gehalten. Der häufigste Alarmierungsgrund waren umgestürzte Bäume. Insgesamt kam die Westpfalz einigermaßen glimpflich davon. Größere Schäden blieben aus, und verletzt wurde bislang niemand (Stand: Montag, 10 Uhr).

Insgesamt wurden der Polizei 186 Ereignisse in Zusammenhang mit dem Sturm gemeldet. Allein 162 Mal blockierten umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste die Fahrbahn. 47 Straßen wurden deshalb zeitweise gesperrt bis die Feuerwehr oder die Straßenmeisterei die Straße wieder freigeräumt hatte.

Längerfristig gesperrt waren die Bundesstraße 48 zwischen Fischbach und Enkenbach sowie die Landesstraße 503 zwischen Kaiserslautern und Trippstadt.

In der Dresdner Straße fiel eine Tanne auf ein Haus. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Verletzte wurde niemand.

Neben den Bäumen machten Verkehrsteilnehmern vor allem herunterfallende oder herumwirbelnde Gegenstände zu schaffen. Insgesamt 18 Autos wurden dadurch beschädigt.

Ein Dixi-Klo machte sich in der Langenfeldstraße selbständig und beschädigte ein parkendes Auto. In der Logenstraße setzte sich ein Müllcontainer in Bewegung und prallte an einen dort abgestellten Pkw. Der Sachschaden an den Autos dürfte sich auf insgesamt mehrere tausend Euro belaufen.

In der Hussongstraße rollte ein Anhänger durch den starken Wind auf die Straße. Obwohl er eine Strecke von gut zehn Metern zurücklegte, kam es nicht zu einem Schaden.

Mehrere Verkehrsschilder oder Absperrungen wurden aus ihren Verankerungen gerissen und umgeweht. Auch hier wurde glücklicherweise nichts beschädigt. |mhm

