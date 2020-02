Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nachbar schlägt zu

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Pariser Straße. Die Einsatzkräfte wurden verständigt, weil ein 53-Jähriger mit seinem Nachbar in Streit geriet und von diesem tätlich angegriffen wurde. Laut Aussagen hätte ihm der 26-jährige Beschuldigte mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. Hierbei wurde der 53-Jährige im Gesicht verletzt. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige zeigte sich gegenüber der Polizei nicht kooperativ und machte keine Angaben. Die Ermittlungen laufen. |slc

