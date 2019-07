Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Trollenhagen (ots)

Im Zeitraum vom 06.07.2019 um 11:30 Uhr bis zum 07.07.2019 um 15:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Trollenhagen bei Neubrandenburg eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt verschafft und anschließend sämtliches Mobiliar durchsucht und durchwühlt. Es wurden Wertgegenstände (Schmuck und hochwertige Accessoires) sowie ein niedriger 4-stelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 5000EUR geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche- und Sicherung vor Ort und nahmen die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls auf. Zeugen, welche im Zeitraum zwischen dem 06.07.2019 und dem 07.07.2019 in Trollenhagen auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Friedland unter 039601 3000 oder im Internet unter www.polizei-mvnet.de.

