Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kurze Abwesenheit reicht Einbrechern aus

Kaiserslautern (ots)

Die kurze Abwesenheit der Bewohnerin haben Einbrecher am Freitag ausgenutzt und sind in die Wohnung in der Straße "Stangensohl" eingedrungen. Wie die 24-jährige Frau der Polizei meldete, hatte sie am Vormittag für kurze Zeit das Haus verlassen - etwas von 10 bis 10.30 Uhr - und bei ihrer Rückkehr fand sie sowohl Haus- als auch Terrassentür offen und die Schränke durchwühlt vor.

Aufbruchspuren wurden nicht gefunden; die Frau war sich jedoch sicher, dass beide Türen zu waren, als sie wegging. Allerdings hatte sie die Abschlusstür ihrer Wohnung lediglich ins Schloss gezogen, aber nicht abgeschlossen. Ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen.

Hinweise auf verdächtige Personen, die im fraglichen Zeitraum gesehen wurden, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. |cri

