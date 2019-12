Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Geldbeuteldiebstahl zum Nachteil einer 69-Jährigen

Worms (ots)

Am gestrigen Montag, 09.12.2019, wird gegen 14:00 Uhr im Bereich der Kaiserpassage einer 69-Jährigen der Geldbeutel durch bisher unbekannte Täter entwendet. In dem Geldbeutel befindet sich insbesondere Bargeld in noch unbekannter Höhe, welches die Seniorin erst kurz vorher auf ihrer Bank abgehoben hat.

Den Tatort und die Tatzeit kann die Rentnerin nicht genau bestimmen. Sie wurde insgesamt zweimal in der Kaiserpassage durch unbekannte Personen angerempelt. Gegen 15:45 Uhr teilt zudem die Bank der 69-Jährigen mit, dass versucht worden sei, mit der im Geldbeutel befindlichen EC-Karte, Geld abzubuchen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

