Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 17.20 Uhr auf die BAB 43 aus. In Fahrtrichtung Münster war ein Transporter auf einen PKW aufgefahren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten beide Fahrer bereits ihr Fahrzeug verlassen, mussten jedoch aufgrund von Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Feuerwehr betreute beide Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Im Bereich des Unfalles musste der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei geführt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemitteln aufgenommen. An den Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Für die Unfallaufnahme durch die Polizei wurde weiterhin die Unfallstelle ausgeleuchtet. Einsatzende war gegen 19.00 Uhr.

