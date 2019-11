FW-EN: Start in den Advent mit der Feuerwehr 2019

Feuerwehr Sprockhövel

Am Samstag, dem 30.11.2019, lädt der Förderverein der Löschgruppe Schmiedestraße der Feuerwehr Sprockhövel ab 11:00 Uhr zu seiner jährlichen Veranstaltung "Start in den Advent" ins Feuerwehrhaus an der Schmiedestraße 17 ein.

Für das leibliche Wohl ist durch Reibekuchen mit Apfelmus, Kuchen, Waffeln und Glühwein gesorgt. Am Infostand wird Technik zum Thema Feuerwehr ausgestellt und erläutert. Es werden außerdem Fahrten mit dem Löschfahrzeug für Groß und Klein angeboten.

In der Anlage befindet sich das Plakat zu der Veranstaltung, das gerne abgedruckt werden darf.

Wir bitten die lokalen Medien um Ankündigung.

