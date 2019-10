Polizei Düren

POL-DN: Vermisste wohlbehalten angetroffen

Bergheim (ots)

Die 14-jährige, schwangere Laura Schadegur ist derzeit bei ihrer erziehungsberechtigten Mutter untergebracht.

Nach Hinweis einer Zeugin trafen Polizeibeamte die gesuchte Laura Schadegur am Sonntag (29. September) um 23:00 Uhr an einer Anschrift in Bergheim-Niederaußem an. Die erziehungsberechtigte Mutter nahm sich ihrer an. Die Polizei bedankt sich bei den zahlreichen Hinweisgebern.

