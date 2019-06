Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Hochwertiges S-Pedelec gestohlen

Salzbergen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend am Schümersdamm ein S-Pedelec der Marke Kalkhoff, Typ S63, gestohlen. Der Eigentümer hatte gegen 21.30 Uhr eine Panne und kettete das Fahrrad an ein Verkehrsschild. Akku und Tacho nahm er mit. Als er etwa eine halbe Stunde später zum Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Das S-Pedelec hat einen Wert von etwa 3700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

