Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Flächenbrand nach Defekt an Arbeitsmaschine

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf einer landwirtschaftlichen Fläche am Vennweg zu einem Brand gekommen. Das Feuer breitete sich auf eine Gesamtgröße von etwa 100 mal 80 Meter aus. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte zunächst die Ölleitung eines defekten Schwaders in Brand geraten sein. Das Feuer griff dann auf das trockene Heu über. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell eindämmen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde niemand.

