Polizei Düren

POL-DN: Zwei Brände im Dürener "Grüngürtel"

Düren (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brannten innerhalb weniger Minuten an zwei Stellen im "Grüngürtel" mehrere Mülltonnen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Um 03:10 Uhr wurde die Polizei in die Blumenthalstraße gerufen. Dort hatte ein Anwohner den Notruf gewählt, weil er durch ein auf Kipp stehendes Fenster Brandgeruch wahrgenommen hatte. In Flammen standen mehrere Müllcontainer. Die Polizei suchte die nähere Umgebung ohne Erfolg nach Verdächtigen ab.

Nur 25 Minuten später, um 03:35, brannten dann mehrere Mülltonnen in einem Holzverschlag in der Pestalozzistraße. Auch in diesem Fall verlief eine Nahbereichsfahndung erfolglos.

Sollten Sie in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr in der Umgebung von Blumenthal- und Pestalozzistraße Beobachtungen gemacht haben, welche die Ermittlungen der Polizei unterstützen könnten, setzen Sie sich bitte unter 02421/949-8124 oder -8125 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung. Außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie unter 02421/949-6425 die Leitstelle der Polizei.

