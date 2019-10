POL-DN: Haftbefehl vollstreckt

Polizei Düren

In der Nacht zu Dienstag wurde in der Innenstadt ein 18-Jähriger festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Dabei war die Polizei zunächst aus einem anderen Grund dort unterwegs.

Eigentlich waren die Beamten gegen 01:45 Uhr auf dem Marktplatz unterwegs, weil an einem Lokal in der Nähe ein Einbruchsalarm losgegangen war. Stellte sich dieser schnell als Fehlalarm heraus, so hatten die eingesetzten Polizisten dennoch etwas zu tun: sie trafen auf drei junge Männer im Alter von 18, 19 und 21 Jahren, die sich auf einer Bank an der Kölnstraße aufhielten. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Jüngsten ein Untersuchungshaftbefehl des Landeskriminalamts vorlag. Der wegen gefährlicher Körperverletzung gesuchte Dürener wurde daraufhin festgenommen. Er und seine Begleiter kommen möglicherweise auch als Verantwortliche für eine Sachbeschädigung an einem in der Weierstraße geparkten Pkw in Betracht. An diesem war kurz zuvor ein Außenspiegel abgetreten worden, und Zeugen hatten eine Beschreibung flüchtiger Personen abgegeben, die auf das Trio passen könnte.

Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung dauern an.

