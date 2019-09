Polizei Düren

POL-DN: 17-Jähriger am Kaiserplatz zusammengeschlagen

Düren (ots)

Am Freitagnachmittag gingen drei junge Männer auf einen 17-Jährigen los. Der Nörvenicher wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Passanten verständigten die Polizei als sie beobachteten, wie drei junge Männer am Freitag, 27.09.2019, gegen 13:15 Uhr einen Jugendlichen schlugen, der gerade aus einem Bus ausgestiegen war. Der Geschädigte gab an, dass er mit den mutmaßlichen Tätern bereits im Bus gefahren sei. An der Haltestelle Kaiserplatz seien sie dann mit ihm ausgestiegen und einer von ihnen habe ihn gepackt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin stürzte er zu Boden, wo er von den beiden anderen weiter in Bauch und Gesicht geschlagen worden sei. Zeugen bestätigten den Tathergang. Während zwei der drei Beschuldigten angetroffen und zur Rede gestellt werden konnten, entfernte sich ein Dritter unerkannt. Bei den jungen Männern handelt es sich um einen 17-Jährigen und einen 19-Jährigen aus Düren. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Alle Beteiligten kannten sich flüchtig untereinander. Dem Streit vorausgegangen waren vermutlich persönliche Unstimmigkeiten und Gerüchte. Die Verletzungen des 17-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

