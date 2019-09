Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Platzverweis nicht beachtet

Mann übernachtet in Polizeizelle

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag belästigte ein alkoholisierter 24-jähriger Bocholter auf der Ravardistraße mehrere Frauen. Dem Platzverweis der hinzugerufenen Polizeibeamten kam er nicht nach, so dass er die nächsten Stunden in einer Polizeizelle verbrachte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell