Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrer stürzt - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 17:25 Uhr, stürzte ein Motorrad-Fahrer auf der Recklinghauser Straße. Er fuhr in nord-östlicher Richtung. Der 62-Jährige aus Waltrop versuchte dem Auto einer 65-Jährigen aus Herne auszuweichen. Sie hatte an der Recklinghauser Straße an einem Stop-Schild gehalten. Sie fuhr an und bremste sofort wieder ab, da sie den Motorradfahrer noch bemerkte. Der 62-Jährige bremste stark um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell