Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: E-Bike Fahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Hullerner Straße. An der Fußgängerampel der Kreuzung mit dem Stockwieser Damm warteten ein 71-Jähriger und eine 69-Jährige, beide mit E-Bikes und aus Datteln, auf Grün-Licht. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 57-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem 71-Jährigen. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt entstand ca. 8.000 Euro Sachschaden.

