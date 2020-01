Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl aus Lagerhalle +++

Oldenburg (ots)

Vier Kaffeemaschinen war die Beute von unbekannten Einbrechern, die am Montagabend die Fensterscheibe zu einer Lagerhalle in der Straße Am Patentbusch eingeschlagen haben. Etwa gegen 21 Uhr betraten mindestens drei Täter das Grundstück und schlugen vermutlich mit einem Stein die Fensterscheibe ein. Durch das beschädigte Fenster ergriffen sich die Unbekannten vier Kaffeemaschinen, die auf einem Regal vor dem Fenster aufgestellt waren.

Die Diebe luden ihre Beute nach den ersten Ermittlungen in einen blauen Kleinwagen, den sie zum Abtransport des Diebesgutes ans Gebäude herangefahren hatten. Nachdem die Täter entwendete Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht hatten, fuhren sie in unbekannte Richtung davon.

Das zuständige Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden - wie immer - unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (21525)

