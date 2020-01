Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Werkstattgebäude - Bargeld und Pkw entwendet +++

Oldenburg (ots)

Mit einem Stein haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (Tatzeit zwischen 18.30 und 7.40 Uhr) die Fensterscheibe zum Büro einer Autowerkstatt an der Cloppenburger Straße eingeschlagen und waren so ins Gebäude geklettert. Die Täter durchsuchten die Büroräume nach Wertsachen und erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld sowie den Schlüssel eines weißen 3er BMW, der zur Reparatur in der Werkstatt abgegeben worden war. Nachdem die Unbekannten das Gebäude mit ihrer Beute wieder verlassen hatten, stiegen sie in den auf dem Firmengelände abgestellten BMW und flüchteten vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung nach dem entwendeten Fahrzeug eingeleitet.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (17875)

