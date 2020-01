Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht+++

Oldenburg (ots)

Am 04.01.20, zwischen 13.15 - 14.30 Uhr, kommt es im Wohngebiet der Vom-Stein-Straße, in Höhe Hausnummer 16, zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Das Verursacherfahrzeug fährt dabei gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Durch den Aufprall wird das geschädigte Fahrzeug ca. 2 Meter verschoben und bleibt schräg zur Fahrbahnmitte unfallbeschädigt stehen. Der Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise zum Unfallgeschehen an die Polizei Westerstede, Tel. 04488-8330.

