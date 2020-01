POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn ++Bedrohungslage in Rastede++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++Bedrohungslage in Rastede++

Am Donnerstagabend, den 02.01.2020 gegen 18:30 Uhr, kam es in Rastede, Nahe eines Waldstückes am Bahnweg zu einem größeren Polizeieinsatz. Zuvor wurde der Polizei Rastede mitgeteilt, dass sich eine 23-jährige, offenbar psychisch kranke Frau aus Schleswig-Holstein auf dem Weg gemacht hatte, um ihre zuvor ausgesprochene Morddrohung gegen einen Familienangehörigen aus Rastede in die Tat umzusetzen. Hierbei verschickte diese ein Bild von sich mit einer Schusswaffe über ein soziales Netzwerk.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde eine Frau, auf die die Beschreibung passte, in einer Bushaltestelle im Bereich der Ladestraße angetroffen. Noch bevor sie durch die eingesetzten Kollegen kontrolliert werden konnte, zog sie eine Schusswaffe aus der Tasche und flüchtete in das nahegelegene Waldstück.

Anschließend wurde dieses Waldstück durch ein massives Aufgebot von Polizeikräften umstellt. In diesem Waldstück konnte die Frau schlussendlich ausfindig gemacht und in Gewahrsam genommen werden. Abschließend wurde diese einer psychiatrischen Klinik zugeführt.

Es bestand für die Öffentlichkeit zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Bei der sichergestellten Schusswaffe handelt es sich um eine Schreckschusswaffe.

