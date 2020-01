Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbrecher stehlen Tresorwürfel aus Tabakgeschäft ++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Einbrecher haben am Neujahrsabend, gegen 21:52 Uhr, einen Einbruch in einen Tabakladen in Westerstede, Am Esch, verübt. Das Geschäft befindet sich in einem Gebäudekomplex eines Einkaufsmarktes. Die Täter hebelten zunächst eine Seitentür des Einkaufszentrums auf und zerschnitten dann einen Stoffvorhang des betroffenen Tabakladens. Hier brachen sie einen ca. 30 kg schweren Tresorwürfel aus der Verankerung und entwendeten diesen. In dem Tresorwürfel befanden sich mehrere tausend Euro Bargeld. Der Einbruchalarm wurde über eine Sicherheitsfirma an die Polizei übermittelt. Trotz sofort eingesetzter Streifenwagen blieb die Fahndung nach den Tätern erfolglos. Die Tatzeit betrug nur wenige Minuten. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Westersteder Polizei (04488/833-0) zu melden.

