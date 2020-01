Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Sachbeschädigungen in der Sivesternacht in Westerstede und Apen

Oldenburg (ots)

Am 31.12.2019, 21:45 Uhr, wurde ein Briefkasten der Deutschen Post vermutlich durch einen sog. Polenböller (nicht in Deutschland zugelassener lauter und kräftiger Böller) zerstört. Der Briefkasten stand in der Azaleenstraße 17, Westerstede. Bei der Explosion des Böllers wurden auch mehrere Postdoumente beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 300,--Euro geschätzt.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Neujahr zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr in Apen, Ringstraße 10. Die Heckscheibe eines dort abgestellten Mercedes wurde durch bislang unbekannte Täter zerstört, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000,--Euro. Ebenfalls in der Ringstraße wurde der Briefkasten eines Einfamilienhauses durch einen explodierenden Böller beschädigt, der entstandene Schaden wird hier auf etwa 100,--Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern der Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede unter der Rufnummer 04488/833115 in Verbindung zu setzen.

