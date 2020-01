POL-OL: ++Einbruch in Einfamilienhaus++versuchtes Einsteigen in Hochparterrewohnung++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Einbruch in Einfamilienhaus++ In der Zeit von Samstagmittag bis Montagabend ist es in der Straße Achterdiek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters in das Objekt und entwendeten Bargeld sowie Sachwerte in aktuell unbekannter Höhe.

++versuchtes Einsteigen in Hochparterrewohnung++ Am Silvesterabend gegen 20.25 Uhr bemerkt der Bewohner einer Hochparterrewohnung in der Klävemannstraße, wie eine männliche Person versucht, über ein offenstehendes Fenster in seine Wohnung zu gelangen. Nachdem der Täter den Zeugen erblickt hat, flüchtet der Mann fußläufig in Richtung Stau und weiter in die Innenstadt. Der Täter wird anschließend aus den Augen verloren. Auffällig an dem Mann soll eine knallrote Daunenjacke gewesen sein.

Zeugenhinweise können unter Tel. 0441/790-4115 gemeldet werden.

