Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unterschlagenes Fahrzeug in Rumänien sichergestellt +++

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Woche konnten Beamte der rumänischen Polizei ein in Oldenburg gemietetes Fahrzeug anhalten und sicherstellen.

Der Mercedes vom Typ V-Klasse war am 20. Dezember in der Oldenburger Servicestelle einer Mietwagenfirma gemietet worden. Der 38-jährige Kunde hatte mit der Firma einen Mietzeitraum von drei Tagen ausgehandelt.

Als das Fahrzeug nicht wie vereinbart am 23. Dezember zurückgegeben wurde, erstatteten die Mitarbeiter der Autovermietung bei der Polizei Anzeige wegen Unterschlagung. Über ein eingebautes Ortungssystem konnte der Mercedes nun in Rumänien lokalisiert werden. Im Zuge der Kooperation mit dem Bundeskriminalamt sowie den rumänischen Behörden stellten Polizeibeamte das Fahrzeug noch am selben Tag in der Ortschaft Bacau sicher.

Gegen den 38-jährigen rumänischen Fahrzeugführer wird nun ermittelt. (1525500)

