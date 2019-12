POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn ++ Küchenbrand eines Restaurants ++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am Samstag, den 28.12.2019 um 19:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Edewecht zu einem Küchenbrand in einem italienischen Restaurant. Während des laufenden Betriebs geriet ein Gasherd in Brand. Das mit ca. 50 Personen besetzte Restaurant und die darüber liegenden Wohnungen konnten rechtzeitig evakuiert werden, sodass keine Person verletzt wurde. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Edewecht gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurde die Ortsdurchfahrt für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Neben der Feuerwehr mit 35 Kameraden war auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf eine zur Zeit nicht näher zu beziffernde Summe. Das Restaurant und die Wohnungen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder betreten werden, da am Gebäude kein Sachschaden festgestellt wurde.

