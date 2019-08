Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Unbekannte brechen in Kassenhaus ein

Herford (ots)

(kup) In der Nacht von Dienstag (6.8.) auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in das Kassenhäuschen einen Tierpark an der Stadtholzstraße ein. Die Täter hebelten die Tür des Kiosks auf und gingen die Türklinke gewaltsam an. Aus dem Inneren entwendeten sie neben Eis und Süßigkeiten auch Kuscheltiere. Der Gesamtwert des entstandenen Schadens beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Zeugen, die etwas zu der Tat oder den Tätern sagen können, werden gebeten sich bei der Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 zu melden.

