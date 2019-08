Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Fahrradladen - Unbekannte entwenden Pedelec

Spenge (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (6.8.), um 19:15 Uhr, und Mittwoch, um 8:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Fahrradladen an der Mühlenberger Straße ein. Um in das Innere des Geschäftes und der Werkstatt zu gelangen, entfernten die Täter ein Sicherungsgitter. Anschließend stiegen sie über ein Fenster in das Gebäude ein. Dort angelangt, entwendeten die Einbrecher eine verschlossene Geldkassette, Ersatzteile sowie ein Mountain Bike mit Elektromotor. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.080 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

