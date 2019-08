Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer stürzt durch abbiegendes Auto

Hiddenhausen (ots)

(kup) Am Dienstag (6.8.), um 17:00 Uhr, fuhr eine 30-jährige Frau aus Enger auf der Bünder Straße in Richtung Herford. Gleichzeitig fuhr ein 41-jähriger Herforder auf dessen Fahrrad parallel zu der Autofahrerin auf der Fahrbahn. Die Frau in ihrem grauen Audi B8 bog nach rechts in die Bachstraße ab. Damit verursachte sie einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der geradeaus weiterfahren wollte. Dieser prallte gegen das Auto, rollte über dieses hinweg und kam auf der Straße verletzt zum Liegen. Die Versorgung der Wunden wird der verunfallte Radfahrer durch einen Arzt selbstständig vornehmen lassen. Zudem entstand an Rad und PKW ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

