Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Dieseldiebstahl - Täter auf frischer Tat gefasst

Hiddenhausen (ots)

(kup/um) Am Dienstag (6.8.), um 23:00 Uhr, konnte die Polizei in Herford dank eines aufmerksamen Zeugen, einen 31-jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit aufgrund des Verdachts von Dieseldiebstahl festnehmen. Der 21-jährige Hiddenhausener hatte gegen 22:30 Uhr eine weiße Sattelzugmaschine neben einem am Bustedter Weg geparkten LKW bemerkt. Er habe Geräusche wahrgenommen und gesehen, wie ein Mann sich an den Tanks der beiden Fahrzeuge zu schaffen machte. Daraufhin verständigte er die Polizei und fuhr dem dann wegfahrenden LKW hinterher. Der eingetroffene Streifenwagen unterzog das Fahrzeug mitsamt dem Tatverdächtigen am Kreisverkehr Birkenstraße/Engerstraße einer Kontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass seine Kleidung auffällig feucht war und der Mann stark nach Diesel roch. In seinem Fahrzeug fanden die Polizeibeamten eine selbstgebaute Pumpe, die dem Beschuldigten ein schnelles Abzapfen von Kraftstoffen ermöglicht. Nach einer Ingewahrsahmnahme und einer kriminalpolizeilichen Vernehmung am darauffolgenden Tag musste der nun beschuldigte Kraftstoffdieb wieder entlassen werden. Die Kriminalpolizei prüft mehrere Tatzusammenhänge von Dieseldiebstählen in den vergangenen Wochen. Der gestohlene Kraftstoff von mehreren hundert Litern wurde durch die Polizei sichergestellt.

