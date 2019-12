POL-OL: ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++

Am Mittwochabend, dem 25.12.2019, kommt es in der Müller-vom-Siel-Straße zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Einfamilienhaus. Gegen 20.00 Uhr befindet sich ein 25 Jahre alter Hausbewohner alleine zu Hause. Er hält sich in seinem Zimmer im Obergeschoss des Wohnhauses auf. Hier hört er, wie eine unbekannte Person sich Zutritt ins Haus verschafft und sich in das Obergeschoss begibt. Die unbekannte Person betritt zunächst ein anderes Zimmer. Von dort aus begibt sich die unbekannte Person auf den Flur und stellt vermutlich fest, dass sie nicht alleine im Haus ist. Die unbekannte Person flüchtet. Der Zutritt in das Haus erfolgt über eine Terrassentür, entwendet wird ein kleinerer Bargeldbetrag.

