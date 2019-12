Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Wohnungseinbruch in Westerstederfeld

Oldenburg (ots)

Zwischen dem 23.12.2019, 16:30 Uhr und dem 24.12.2019, 16:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein ländlich gelegenes Einfamilienhaus am Hasbrink in Westerstederfeld ein. Während der Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Der Täter gelangte so ins Haus. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die genaue Höhe des Schadens wird nach Rückkehr der Eigentümer ermittelt. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Hasbrinks Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488/8330 in Verbindung zu setzen.

