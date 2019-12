Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Varel- Bockhorn (BAB 29)++

Oldenburg (ots)

Am 26.12.2019 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 58jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Wesermarsch mit einem schwarzen Peugeot die Autobahnauffahrt Varel- Bockhorn, um auf die Richtungsfahrbahn Osnabrück der A 29 zu gelangen. Nachdem der Verkehrsteilnehmer die links-rechts Kurvenkombination durchfahren war, verlor er die Kontrolle über den Pkw, geriet ins Schleudern und durchbrach den Wildschutzzaun. An Wildschutzzaun und Pkw entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls mögen sich bitte an die Autobahnpolizei Oldenburg (04402/933-0) wenden.

