Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Containerbrände++Sprengung eines Briefkastens++Möglicher versuchter Einbruchsdiebstahl in Juweliergeschäft++Fassadenbrand Kinogebäude "Cinemaxx"

Oldenburg (ots)

++Containerbrände/Briefkastensprengung++

In der Nacht von Samstag, 28.12.2019, auf Sonntag, 29.12.2019 kam es in der Zeit von 00:30 Uhr und 01:00 Uhr zu mehreren Bränden von Müllcontainern im Bereich Nadorst/ Ofenerdiek

Im Hochheider Weg, Scheideweg und der Ammergaustraße wurde jeweils ein Müllcontainer vermutlich mittels Feuerwerkskörper in Brand gesetzt. Aufgrund der Nähe der Tatorte könnte es sich um die gleichen bisher unbekannten Täter handeln. Zur selben Zeit wurde in der Weißenmoorstraße ein Briefkasten der Deutschen Post durch Silvesterfeuerwerk gesprengt. Die Briefkastenklappe wurde durch die Sprengung herausgerissen und die Briefe lagen auf der Straße. Diese wurden sichergestellt und werden der Post übergeben.

Ein weiterer Brand einer Papiermülltonne im Hochheiderweg wurde um 03:00 Uhr gemeldet. Auch hier ist vermutlich Silvesterfeuerwerk die Ursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Oldenburger Polizei unter 0441 7904115 entgegen.

++möglicher versuchter Einbruchsdiebstahl in Juweliergeschäft++

am 29.12.19, um 00:35 versucht ein bisher unbekannter Täter mit einer Bierflasche die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Bergstraße zu zerschlagen. Anwohner wurden durch die Geräusche darauf aufmerksam und sahen eine männliche Person mit einem älteren Damenfahrrad in Richtung Theaterwall flüchten. Hinweise zum Täter nimmt die Oldenburger Polizei unter 0441 7904115 entgegen.

++Brand an der Kinofassade "Cinemaxx"++

Am 29.12.19, gegen 03:00 Uhr geraten mehrere Altpapiercontainer direkt neben der Kinofassade des Cinemaxx in Vollbrand und beschädigen die Fassade und die Dämmung des Gebäudes. Die Feuerwehr Oldenburg löschte den Brand und verhinderte einen größeren Gebäudeschaden. Trotz sofortiger Fahndung mit allen verfügbaren Streifenwagen konnte kein Verdächtiger festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

