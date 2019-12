Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall auf der A 28 mit mehreren Verletzten und Folgeunfall am Stauende mit zwei Schwerstverletzten +++ Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Am Montag, dem 30.12.2019, kam es gegen 13.29 Uhr auf der A 28 Richtungsfahrbahn Bremen in Höhe der Anschlussstelle Neuenkruge zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Kfz. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach fuhr ein 28-Jähriger Fahrer eines Pkws an der Anschlussstelle Neuenkruge direkt vom Beschleunigungsstreifen auf den Überholfahrstreifen, so dass zwei dort fahrende Pkw auf den Hauptfahrstreifen ausgewichen sind, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Dabei stießen sie gegen einen ebenfalls an der Anschlussstelle auf die BAB auffahrenden Lkw. Durch den Unfall werden alle fünf in den ausweichenden Pkw befindlichen Insassen, inkl.eines Säuglings, verletzt und müssen in Krankenhäusern versorgt werden. Die drei Insassen des offensichtlich unfallverursachenden Pkws bleiben unverletzt. Sämtliche Pkw sind nicht mehr fahrbereit. Für die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Neuenkruge eingerichtet. Ddaurch kam es zu einem mehrere Kilometer langen Stau.

Gegen 14.12 Uhr kam es am Stauende zu einem weiteren Unfall. Ein 52-Jähriger Fahrer eines Sattelzuges fuhr am Stauende auf ein Wohnmobil auf und schob dies wiederum auf einen Pkw. Sowohl das Wohnmobil, als auch der Pkw wurden seitlich an einen weiteren Sattelzug geschoben. Die beiden Insassen des Wohnmobils (65 und 55 Jahre) wurden eingeklemmt und nach der Befreiung durch die Feuerwehr schwerstverletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zu diesem Zwecke kam es u.a. zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Der Fahrer des unfallbeteilgten Pkws musste leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Der unfallverursachende Lkw, das Wohnmobil und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Infolge dieses Unfalls kam es zu einem mehrere Kilometer langen Stau und einer Vollsperrung der Autobahn ab der Anschlussstelle Bad Zwischenahner Meer bis 18.30 Uhr.

Zeugen der Unfälle werden gebeten, sich bei dem PK BAB Oldenburg zu melden.

