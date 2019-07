Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann nach Diebstahl und Angriff auf Marktmitarbeiterin gesucht + Einbruch in Schulgebäude + Unfall auf Autobahn ohne Verletzte + Einbruch in Einfamilienhaus

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Mann nach Diebstahl und Angriff auf Marktmitarbeiterin gesucht

Verden. Ein bislang unbekannter Täter stahl am Dienstagabend Ware im zweistelligen Wert aus einem Lebensmittelgeschäft am Holzmarkt und griff eine 35-jährige Mitarbeiterin des Geschäftes bei seiner Flucht an. Der Täter löste bei Verlassen des Marktes den Alarm aus. Die 35-jährige Mitarbeiterin wurde deswegen auf ihn aufmerksam und versuchte ihn festzuhalten. Der Dieb griff die Frau an, wodurch sie glücklicherweise nicht verletzt wurde. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Mann von den Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nicht gefunden werden. Es soll sich um einen kräftigen, etwa 1,80m großen Mann mittleren Alters mit osteuropäischem Aussehen gehandelt haben. Hinweise möglicher Augenzeugen der Tat oder Zeugen, die verdächtige Umstände in der Nähe beobachtet haben, werden von den Beamten unter 04231/8060 entgegengenommen.

Einbruch in Schulgebäude

Langwedel. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Neubau der Oberschule in der Suhrfeldstraße und stahlen diverse Arbeitsgeräte aus den Schränken.

Anschließend flüchteten die Diebe und hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten in Verden.

Unfall auf Autobahn ohne Verletzte

Langwedel/A27. Zu einem Unfall mit Sachschaden von 15.000EUR kam es am Dienstagnachmittag in Langwedel an der Auffahrt zur A27 in der Baustelle in Fahrtrichtung Walsrode.

Eine 31-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr an der verkürzten Auffahrt auf, obwohl ein 45-Jähriger in einem Audi A6 bereits auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Der Mann musste eine Vollbremsung einleiten und zog sein Auto nach links. Dabei prallte er jedoch mit einem Mercedes eines 43-Jährigen zusammen. Am Mercedes und dem Audi entstand der fünfstellige Sachschaden, der Skoda blieb unbeschädigt. Die beiden beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Walsrode musste für die Arbeiten voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Einfamilienhaus

Grasberg. Am frühen Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Birkenstraße auf. Bevor sie das Haus nach Beute durchsuchten, brachen sie jedoch die weitere Tat ab und flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die Einbrecher aufgenommen und bittet unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz-Scharmbeck. Der Sachschaden beträgt dennoch etwa 200EUR.

Unfall zwischen Pkw und Motorradfahrer glimpflich verlaufen

Osterholz-Scharmbeck/B74. Auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall, bei dem ein 51-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein hinter ihm fahrender 74-Jähriger in einem Ford übersah das Abbremsen des Motorradfahrers und fuhr auf. Der 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehr als 3000EUR.

81-Jährige prallt gegen LKW

Grasberg. Am Dienstagnachmittag prallte eine 81-jährige Fahrerin eines Opel beim Ausfahren aus einem Kreisel in die Speckmannstraße gegen einen Lkw eines 52-Jährigen, nachdem sie auf die linke Fahrbahn abgekommen war. Bei der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass die Frau möglicherweise unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die weiteren Einzelheiten werden nun ermittelt. Der Sachschaden liegt bei 2.000EUR; der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Frau wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

