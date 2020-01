Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Körperverletzungen in der Silvesternacht +++

Oldenburg (ots)

Ein 22-Jähriger ist am Dienstagabend um 19.20 Uhr von mindestens zwei unbekannten Tätern geschlagen und getreten worden. Der Oldenburger war auf einem Gehweg an der Bahnhofsallee spazieren gegangen, als ihm die beiden Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren entgegenkamen. Einer der Männer habe den 22-Jährigen im Vorbeigehen grundlos angespuckt, woraufhin der Oldenburger den Mann zur Rede stellen wollte. Der Unbekannte habe dem Oldenburger sofort einen Schlag mit der Faust ins Gesicht verpasst; der 22-Jährige brach dabei zusammen. Am Boden liegend erhielt er noch mehrere Tritte gegen den Oberkörper, wodurch er vorübergehend das Bewusstsein verlor.

Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Angaben zufolge seien die Unbekannten etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und von südländischem Erscheinungsbild gewesen. 1547079)

+

Zwei 35-jährige Männer sind bei einem Überfall am Scheideweg leicht verletzt worden. Die beiden waren gemeinsam mit einer 30-jährigen Frau um 23.40 Uhr auf dem Scheideweg in Richtung Nadorster Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Nadorster Straße seien die drei dann auf eine Gruppe von etwa 10 bis 15 Personen gestoßen. Nach einem kurzen Wortwechsel sei der 35-Jährige von mehreren Personen ins Gesicht geschlagen worden. Nachdem der Begleiter des 35-Jährigen dem Mann zu Hilfe kam, sei ihm von einem Unbekannten mit einem Schlagstock in die Kniekehlen geschlagen worden. Danach sei die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet. Einer der Schläger soll eine Glatze gehabt und eine helle Jacke mit Fellkragen getragen haben. Der Unbekannte mit dem Schlagstock sei etwa 1,80 Meter groß, dünn und von mitteleuropäischer Erscheinung gewesen sein. Er habe braune Haare gehabt, die seitlich kurzgeschnitten waren. Bekleidet war er mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose. (351)

+

Gegen 4 Uhr musste die Polizei zu einer Auseinandersetzung in der Wallstraße ausrücken. Einem 22-jährigen Oldenburger war kurz zuvor eine Sektflasche auf den Kopf geschlagen worden. Die Flasche sei dabei zersplittert. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals habe der Unbekannte schließlich in den Rücken des Opfers gestochen. Das Opfer erlitt bei dem Angriff eine stark blutende Platzwunde am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. (1304)

Die Polizei hoffe auf weitere Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

