POL-EL: Papenburg - Powerbank fängt Feuer

Papenburg (ots)

Am späten Sonntagmittag ist es in einer Wohnung an der Grewifswalder Straße zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen kurz nach 14 Uhr hatte eine Powerbank aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Bewohner bemerkten die Flammen im Schlafzimmer glücklicherweise schnell und konnten das Feuer selbstständig löschen. Ein nennenswerter Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

