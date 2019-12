Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter zieht Notbremse in S-Bahn

Stuttgart-Sommerrain (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend (15.12.2019) gegen 21:45 Uhr in einer S-Bahn von Schorndorf in Richtung Filderstadt die Notbremse gezogen und anschließend eine Tür notentriegelt. Nach bisherigen Erkenntnissen zog der mutmaßliche Täter offenbar kurz nach der Abfahrt am S-Bahnhaltepunkt Sommerrain die Notbremse des Zuges. Als die S-Bahn zum Stehen kam, soll zudem von einer Tür die Notentriegelung missbräuchlich betätigt worden sein. Der Lokführer konnte bei einer darauffolgenden Überprüfung wohl keine Person im Türbereich antreffen und setzte seine Fahrt kurze Zeit später fort. Die Bundespolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

