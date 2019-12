Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Feuerlöscher lösen Brandmeldeanlage aus

Stuttgart-West (ots)

Vier Unbekannte haben am Sonntagmorgen (15.12.2019) gegen 07:00 Uhr einen Polizei- und Feuerwehreinsatz am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Schwabstraße ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine vierköpfige Personengruppe zunächst zwei Feuerlöscher aus der Halterung am Bahnhof genommen haben. Diese entleerten sie daraufhin offenbar am gesamten Bahnsteig. In der Folge löste, mutmaßlich durch das Versprühen des Pulvers, die Brandmeldeanlage aus. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften daraufhin den Haltepunkt und stellten den Alarm zurück. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die mutmaßlichen Täter nicht mehr angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich hierbei um zwei männliche, sowie zwei weibliche Personen im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren handeln. Vor Ort befanden sich neben Einsatzkräften der Feuerwehr, auch Streifen der Bundes- und Landespolizei. Der S-Bahnhof war für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen kurzzeitig gesperrt. Die Bundespolizei hat zum Vorfall u.a. die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen und der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

