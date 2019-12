Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Feuerwerkskörper in S-Bahn gezündet

Stuttgart (ots)

Vier bis fünf unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (13.12.2019) gegen 19:30 Uhr einen Feuerwerkskörper in einer S-Bahn der Linie S1 nach Kirchheim/Teck entzündet und diesen anschließend in eine Sitzgruppe geworfen. Während der Fahrt zwischen den Haltepunkten Neckarpark und Untertürkheim soll zunächst einer der mutmaßlichen Täter einen Feuerkreisel entzündet und im Anschluss in eine Sitzgruppe geworfen haben, in der sich drei Fahrgäste befanden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tätergruppierung anschließend in Untertürkheim aus der S-Bahn geflüchtet sein. Die betroffenen Reisenden verblieben trotz des Vorfalls unverletzt. An einer der Sitzflächen entstand ein Brandloch. Zu den mutmaßlichen Tätern ist bislang nur bekannt, dass einer der Männer eine weiße Jogginghose getragen haben soll. Vor allem die Videoauswertung der tatrelevanten S-Bahn ist derzeit Gegenstand des Ermittlungsverfahrens der Bundespolizei, welches aufgrund des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung geführt wird. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität der unbekannten Männer, werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell