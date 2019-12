Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart teilen mit: 30-Jährige festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Montag (10.12.2019) gegen 12:10 Uhr eine 30-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Reisende hatten zuvor über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass wohl eine torkelnde Frau die Gleise am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt überquert hatte. Die deutsche Staatsangehörige stieg offenbar kurz darauf in eine eingefahrene S-Bahn ein und konnte schließlich durch eine Streife der Bundepolizei am Hauptbahnhof angetroffen werden. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Personenkontrolle stellte sich heraus, dass die alkoholisierte Dame durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Da die wohnsitzlose Frau die geforderte Geldstrafe letztlich nicht aufbringen konnte, musste sie im Anschluss eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 50 Tagen in einem Justizvollzugskrankenhaus antreten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell