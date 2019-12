Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Prüfdienst bedroht

Grunbach (ots)

Zwei Männer im Alter von 19 und 29 Jahren haben am Sonntagabend (08.12.2019) gegen 21:30 Uhr zwei Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn in einer S-Bahn bedroht, anschließend Widerstand gegen die Maßnahmen von Polizeibeamten geleistet und diese beleidigt. Die beiden Tatverdächtigen waren zunächst durch Fahrkartenprüfer der Deutschen Bahn im 1.Klasseabteil einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf angetroffen worden, waren wohl allerdings nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte. Trotz Hinzuziehung einer Streife der DB-Sicherheit wollten die beiden Männer das Abteil offenbar nicht verlassen und bedrohten daraufhin die Sicherheitskräfte verbal. Der 29-Jährige wurde daraufhin durch die DB-Mitarbeiter mit Handschellen gefesselt. Die beiden mit etwa 1,5 Promille alkoholisierten Männer wurden im Anschluss am Haltepunkt Grunbach aus der S-Bahn begleitet und einer alarmierten Streife der Bundespolizei überstellt. Da auch der 19-jährige Begleiter zunehmend aggressiver wurde, den Aufforderungen der Beamten nicht nachkam und diese schließlich beleidigte, musste auch er gefesselt werden. Die Bundespolizisten verbrachten die beiden im Rems-Murr-Kreis wohnhaften Tatverdächtigen anschließend zur Identitätsfeststellung auf das Polizeirevier. Beide Personen zogen sich durch den Vorfall leichte Verletzungen zu und wurden alarmierten Rettungskräften vorgestellt. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

