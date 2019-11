POL-DU: Schiffe kollidieren Kopf auf Kopf

Polizei Duisburg

Auf dem Wesel-Datteln-Kanal (Höhe 35,1 km) sind am Dienstagmorgen (26. November, 7:30 Uhr) zwei Schiffe frontal (Kopf auf Kopf) zusammengestoßen. Das leere, talfahrende (Richtung Rhein) Tankmotorschiff (TMS) kollidierte mit einem bergfahrenden Gütermotorschiff, das in Richtung Datteln fuhr und mit Kohle beladen war. Das TMS wurde auf Höhe des vorderen Maschinenraums rechts auf einer Länge von zwei Metern aufgeschlitzt. Mehrere Spanten (Bauteile des Schiffsrumpfes) wurden nach innen eingeknickt. Auch am Bug entstanden mehrere Risse. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das Tankmotorschiff darf für die Reparatur bis zur nächsten Werft weiterfahren. Die Wasserschutzpolizei hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittlungen müssen nun zeigen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (stb)

