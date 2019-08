POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn - Wiefelstede: 2 Schwerverletzte nach Kollision zwischen PKW und Krad++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am Sonntag, den 11. August 2019, kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen drei Personen verletzt wurden, zwei davon schwer. Nach Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 34-jährige PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Uplengen von der Straße "Alter Postweg" nach links in die Mansholter Straße abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Krades, das mit einer 33-jährigen Frau und ihrem 35-jährigen Sozius aus Barßel besetzt war. Das Krad prallte frontal in den abbiegenden PKW. Die beiden Motorradfahrer wurden vom Krad geschleudert und schwer verletzt, die abbiegende PKW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Krad-Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Alte Postweg bis ca. 18:20 Uhr gesperrt werden.

